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Бренд Uncle Ben's изменит логотип с афроамериканцем на фоне протестов против расизма

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Корпорация Mars, который принадлежит известный бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben's, объявила, что изменит логотип бренда, на котором изображен афроамериканец, чтобы помочь миру избавиться от расовых предрассудков, сообщает NBC News со ссылкой на заявление компании.

В заявлении говорится, что Mars, будучи глобальным брендом, осознает свою ответственность, которая заключается в том, что занять четкую позицию в борьбе против "расовых предрассудков и несправедливости". "Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость", - подчеркнули в Mars.

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В компании заявили, что сейчас настало подходящее время для того, чтобы изменить Uncle Ben's, в том числе и в визуальном плане, однако не сообщили, каким будет новый логотип, а также не уточнили, в какие сроки будет завершена работа над ним.

Согласно информации на официальном сайте Uncle Ben's, бренд был создан в 1940-х годах. Прототипом для пожилого афроамериканца, изображенного на логотипе, стал некий Фрэнк Браун - метрдотель дорогого чикагского ресторана, говорится на сайте.

Ранее также стало известно, что PepsiCo объявила о планах изменить принадлежащий корпорации бренд Aunt Jemima, под которым продаются смеси для блинчиков, сиропы и другие продукты. На логотипе бренда также изображена афроамериканка, в компании пояснили, что пошли на такой шаг в рамках борьбы с расовыми предрассудками.

Такие решения PepsiCo и Mars приняли на фоне массовых протестов в США и других странах против расизма, которые начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Mars Uncle Ben's США PepsiCo Aunt Jemima

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