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Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США

Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США
Фото: Reuters

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Компания Lego не будет рекламировать и продвигать в социальных сетях игрушечные наборы с полицейскими на фоне массовых протестов в США, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине сотрудников правоохранительных органов, пишет отраслевое издание Toybook со ссылкой на пресс-службу производителя игрушек и письмо маркетологам.

Toybook ознакомилось с электронным письмом, разосланным компанией интернет-маркетинга Rakuten Linkshare продвигающим продукцию Lego специалистам. В этом обращении Rakuten Linkshare, выступая от имени Lego Group, попросила перестать продвигать в Сети более 30 игрушечных наборов, в которые входят фигурки полицейских, пожарных, преступников, собак-ищеек, машины экстренных служб (в частности, полицейские машины), копии полицейских и пожарных участков и другие аналогичные игрушки.

В то же время, как отмечает Toybook, игрушечные наборы подобного рода по-прежнему продаются на сайте Lego, в магазинах компании и имеются в наличии на ее складах. Пресс-секретарь Lego Group подтвердил изданию эту информацию. В пресс-службе компании заявили, что попросили своих партнеров временно приостановить размещение рекламного контента Lego в соцсетях "в ответ на трагические события в США".

Скандал вокруг смерти Джорджа Флойда

Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из офицеров надавил на шею афроамериканца коленом. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Позднее смерть мужчины была признана убийством.

Офицер полиции Дерек Шовен был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, им также предъявили обвинения.

Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Хроника 28 мая – 04 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
Lego Rakuten Linkshare США Джордж Флойд

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