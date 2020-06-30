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Netflix переведет $100 млн из резервов в банки, обслуживающие афроамериканцев

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Видеосервис Netflix переведет 2% от суммы своих денежных резервов, хранящихся в настоящее время примерно в 30 финкомпаниях, в банки и кредитные союзы, обслуживающие преимущественно афроамериканцев. Денежные резервы компании составляют около $5 млрд.

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В компании надеются, что это улучшит возможности этих финансовых институтов в плане кредитования людей и бизнеса.

Многие компании уже предприняли те или иные меры, чтобы поддержать организации, занимающиеся борьбой с социальным неравенством, а также расовой дискриминацией, на фоне массовых протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда полицейским. Например, Nike и ее бренд Jordan в июне направили $140 млн на поддержку таких организаций.

Netflix ранее пообещала выделить $5 млн организациям, поддерживающим чернокожих деятелей искусства, а также правозащитным группам. Теперь она решила поддержать фининституты, кредитующие чернокожее население.

"Довольно очевидно, что многие из этих фининститутов имеют недостаточный капитал", - заявил The Wall Street Journal главный финансовый директор Netflix Спенсер Нойманн. Он объяснил, что расизм создает неравные экономические возможности, в том числе, в плане распределения капитала.

"Необходимо, чтобы известные компании, такие как Netflix, говорили о важности инвестиций в эти финансовые институты, которые смогут перенаправлять средства местным сообществам, - заявил Билл Байнум, глава кредитного союза Hope Credit Union, в который Netflix переведет $10 млн.

"Это даст нам возможность выдать сотни ипотечных кредитов, а также займов бизнесу, и вытащить людей из долговой ловушки", - сказал он.

По данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) США, финансовые институты, владельцами или главами которых являются чернокожие американцы, составляют лишь 1% всех коммерческих банков страны.

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Netflix Hope Credit Union Билл Байнум Джордж Флойд США Nike

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