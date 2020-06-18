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В доме претендента на пост президента Белоруссии Бабарико начался обыск

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В доме претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили "Интерфаксу" в его штабе.

"Можем подтвердить, что (правоохранительные органы - ИФ) в доме проводят обыск", - сказали в штабе.

Ранее в четверг там сообщили, что Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Позже стало известно, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля для дачи показаний по делу Белгазпромбанка.

Белоруссия Виктор Бабарико

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