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"Пропавший" белорусский кандидат Бабарико вызван на дачу показаний по делу Белгазпромбанка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Претендующий на пост президента Белоруссии экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) для дачи показаний по делу Белгазпромбанка. Об этом сообщило Агентство теленовостей (структурное подразделение "Белтелерадиокомпании").

Ранее в штабе Виктора Бабарико заявляли, что он перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию.

На прошлой неделе КГК Белоруссии заявил о возбуждении уголовных дел в отношении ряда лиц, связанных с Белгазпромбанком. Бабарико "в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", сообщили тогда в КГК.

Позднее на пресс-конференции сам претендент на пост президента предположил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер.

Нацбанк Белоруссии 14 июня принял решение ввести с 15 июня временную администрацию в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико.

Акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка о смене руководства Белгазпромбанка является грубым нарушением международного законодательства.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Белоруссия Виктор Бабарико Белгазпромбанк

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