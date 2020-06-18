Претендент в президенты Белоруссии Бабарико перестал выходить на связь
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Штаб претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что он перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию.
"Сегодня утром Виктор и Эдуард (сын Бабарико - ИФ) поехали сдавать очередную часть подписей. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны. ДФР (департамент финансовых расследований Госконтроля - ИФ) комментариев не дает", - сообщили в штабе.
Там добавили, что штаб "вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами, сделает важное заявление по поводу дальнейших действий" в пятницу.
Комитет государственного контроля (КГК), которому подведомственен Департамент финансовых расследований, сейчас недоступен для комментариев.
Блокировка счета
В среду штаб Бабарико сообщил о блокировке счета его избирательного фонда. "17 июня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции по счету", - отмечалось в сообщении штаба.
Там подчеркнули, что документы, подтверждающие арест или наличие других оснований для ограничения распоряжения деньгами избирательного фонда, предоставлены не были.
Уголовные дела в банке
На прошлой неделе КГК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении людей, связанных с Белгазпромбанком, которым ранее руководил Бабарико. По ним проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Там отметили, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико "в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет",.
Позднее на пресс-конференции Бабарико предположил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.
Национальный банк Белоруссии (НББ) в воскресенье решил ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Бабарико. Акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.
Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.
На конец 2019 года активы Белгазпромбанка составили почти 5 млрд белорусских рублей. По итогам 2019 года по размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занимает третье место из 24-х белорусских банков, уступая только двум крупнейшим госбанкам.