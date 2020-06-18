Претендент в президенты Белоруссии Бабарико перестал выходить на связь

Претендент в президенты Белоруссии Виктор Бабарико Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Штаб претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что он перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию.

"Сегодня утром Виктор и Эдуард (сын Бабарико - ИФ) поехали сдавать очередную часть подписей. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны. ДФР (департамент финансовых расследований Госконтроля - ИФ) комментариев не дает", - сообщили в штабе.

Там добавили, что штаб "вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами, сделает важное заявление по поводу дальнейших действий" в пятницу.

Комитет государственного контроля (КГК), которому подведомственен Департамент финансовых расследований, сейчас недоступен для комментариев.

Блокировка счета

В среду штаб Бабарико сообщил о блокировке счета его избирательного фонда. "17 июня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции по счету", - отмечалось в сообщении штаба.

Там подчеркнули, что документы, подтверждающие арест или наличие других оснований для ограничения распоряжения деньгами избирательного фонда, предоставлены не были.

Уголовные дела в банке

На прошлой неделе КГК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении людей, связанных с Белгазпромбанком, которым ранее руководил Бабарико. По ним проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Там отметили, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико "в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет",.

Позднее на пресс-конференции Бабарико предположил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.