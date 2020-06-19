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Венецианская комиссия напомнила РФ об обязательности исполнения решений ЕСПЧ

Консультативный орган при Совете Европы вынес свое заключение по поводу проекта поправок в Конституцию России

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Решения ЕСПЧ обязательны для выполнения странами-членами Совета Европы, в том числе - и для России, заявила Венецианская комиссия Совета Европы в своем заключении по проекту поправок в Конституцию РФ.

Изменение Конституции

"У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ", - отмечается в докладе комиссии.

В документе говорится, что если страна признала юрисдикцию суда, то это означает, что она добровольно берет на себя исполнение его вердиктов.

"Венецианская комиссия ранее выяснила, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять вердикты (ЕСПЧ - ИФ) не подлежащими исполнению...противоречит обязанностям России в рамках Европейской конвенции по правам человека", - говорится в докладе.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля, но фактически оно будет проходить с 25 июня. Одна из поправок закрепляет приоритет российского Основного закона над международным правом.

Вопрос поправках в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ, был включен в повестку дня 123-го пленарного заседания, которое должно было проходить в Венеции и было отменено в связи с сохраняющейся озабоченностью по поводу пандемии COVID-19. Заключение было принято посредством письменной процедуры.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году.

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ЕСПЧ РФ Совет Европы Венецианская комиссия

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