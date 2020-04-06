Три четверти россиян поддержали приоритет Конституции над международным правом

Поправку о браке как союзе мужчины и женщины поддержали еще больше - 83% опрошенных

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Поправку о приоритете Конституции над международным правом считают важной 74% россиян, поправку о недопустимости фальсификации истории - 89% опрошенных, положение о браке как о союзе мужчины и женщины - 83%. Это показал опрос ВЦИОМа.

Опрос проводился по телефону с 29 по 31 марта по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) среди 1600 взрослых россиян.

Социологи спросили респондентов о том, важны ли им лично конкретные поправки, объединив эти изменения в две группы: поправки в сфере идейных воззрений и поправки в сфере суверенитета. О поддержке обеих групп заявили по 90% опрошенных, не поддерживают мировоззренческие поправки 7% респондентов, поправки о суверенитете - 6%.

Из мировоззренческих поправок самой важной респонденты назвали положение о недопущении фальсификации истории, она важна 89%. На втором месте положение о том, что российская культура является уникальным наследием многонационального народа (87%). Положение о том, что русский язык - язык государствообразующего народа, важно 86%.

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Не считают это важным 15% россиян. Поправку о России как правопреемнице СССР на своей территории считают важной 81% россиян, неважной - 14%.

Во второй группе самой важной была названа поправка о защите государственной целостности России, она важна 87% опрошенных. 86% опрошенных важно положение о том, что Россия - государство, которое поддерживает и укрепляет международный мир и безопасность. Запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить цености за границей важен 83% опрошенных, приоритет Конституции над международными соглашениями - 74% опрошенных.

В конце марта стало известно о результатах опроса "Левада-центра". Он показал, что поправку в Конституцию, которая дает право Владимиру Путину выдвинуться еще на два президентских срока, одобряют 48% респондентов, не одобряют - 47%. При этом 46% опрошенных хотели бы видеть Путина в качестве президента после 2024-го года, а 40% респондентов этого не хотят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у Кремля другие социологические данные.

Закон о поправках одобрили Госдума, Совет Федерации, заксобрания всех регионов, а Конституционный суд не нашел в нем нарушений и несоответствий. Владимир Путин его подписал. Осталось провести всероссийское голосование по пакету поправок.