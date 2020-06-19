Помощница Помпео ушла в отставку из-за несогласия с реакцией Трампа на протесты

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по вопросам законодательства Мэри Элизабет Тейлор подала в отставку из-за несогласия с реакцией президента Дональда Трампа на массовые протесты, связанные с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Washington Post.

"Комментарии и действия президента, касающиеся расовой несправедливости и чернокожих американцев, резко противоречат моим основным ценностям и убеждениям. Я должна следовать велениям своей совести и уйти с поста помощника госсекретаря по законодательным вопросам", - цитирует издание письмо Тейлор госсекретарю США Майку Помпео.

В своем заявлении об отставке она выразила благодарность главе Госдепа за уважение к ее мнению.

"Я ценю, что вы понимаете мою твердую приверженность моим личным убеждениям и ценностям, особенно в свете последних событий", - отметила Тейлор.

Газета напоминает, что Тейлор была единогласно утверждена на свою должность в октябре 2018 года. Она стала самым молодым помощником госсекретаря по законодательным вопросам, а также первой чернокожей женщиной, занявшей эту должность.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.