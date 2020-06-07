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Число протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа

Число протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа
Протестующие в районе Белого дома в Вашингтоне в субботу, 6 июня
Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Количество участников акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне в субботу оказалось меньше ожидаемого, заявил в твиттере президент США Дональд Трамп.

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За это он выразил благодарность Национальной гвардии, Секретной службе и столичной полиции.

"Толпа в округе Колумбия (Вашингтон - ИФ) гораздо меньше, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция округа Колумбия проделали фантастическую работу. Спасибо!" - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, газета Washington Post оценила число участников акции протеста в Вашингтоне более чем в 10 тысяч человек. Подобные мероприятия прошли в субботу и в других американских городах.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил коленом на шею Флойда, повторявшего, что он не может дышать. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка нормализовалась. Так, в Вашингтоне в субботу отменили комендантский час, который действовал со среды.

Волна протестов в США

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США Вашингтон Дональд Трамп

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