Трамп не планирует посещать церемонии прощания с Джорджем Флойдом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не планирует посещать церемонии прощания с Джорджем Флойдом, который умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе, сообщает Bloomberg.

В память о Флойде пройдет несколько траурных мероприятий. В четверг церемонии прошли в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в выходные пройдут в городе Райфорд в Северной Каролине, в понедельник - в техасском Хьюстоне.

Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Офицер полиции Дерек Шовен был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.

Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.