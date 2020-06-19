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Болтон попросил суд отклонить иск Минюста США по поводу его мемуаров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон попросил федеральный суд отклонить попытку Министерства юстиции заблокировать публикацию его мемуаров, сообщает The Hill.

В ходатайстве, поданном в четверг вечером, адвокаты бывшего советника Дональда Трампа попросили суд отклонить иск из-за неспособности истца обосновать его. В сопроводительной записке Болтон назвал усилия Министерства юстиции "достойным сожаления предлогом, призванным скрыть то, что на самом деле является решительными политическими усилиями по подавлению" мемуаров.

Он утверждает, что выполнил требования Белого дома по согласованию книги на предмет возможных секретных сведений.

Федеральный окружной судья Ройс Ламберт проведет слушание днем в пятницу.

Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня.

Белый дом настаивает на том, что мемуары Болтона содержат секретную информацию.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь подало иск к Министерству юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.

США Джон Болтон Дональд Трамп

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