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В Париже заявили о проблемах у французских военных с российскими ЧВК в Африке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Французские военнослужащие в Африке столкнулись с "определенными проблемами", которые связаны с частными военными подразделениями из России; Париж хотел бы обсудить с Москвой вопрос о продлении эмбарго на поставки оружия в ЦАР, заявил глава комиссии Сената Франции по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон.

Он сказал это на совместном онлайн-заседании комиссии и комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор напомнил, что представители Парижа не раз говорили, что хотели бы улучшить отношения с Россией в Африке, особенно в ЦАР.

"Мы прекрасно знаем, что у России есть собственная самостоятельная политика на Африканском континенте, но и у Франции есть своя самостоятельная политика. Но, к сожалению, в последнее время наши французские военнослужащие столкнулись с определенными проблемами, которые связаны с частными военными подразделениями России, какими-то дезинформационными происками", - сказал он.

По его словам, в этом отношении французская сторона хотела бы смягчить напряженность в Африке.

"Мы хотели бы также обсудить вопрос о продлении эмбарго на поставки оружия в ЦАР. Мы рады, что происходит институализация российского присутствия в Африке посредством участия в миссии ООН, и мы считаем, что влияние России по-прежнему велико на африканском континенте и мы бы хотели, чтобы вместе мы работали здесь по многим областям", - добавил Камбон.

Председатель комитета Совфеда Константин Косачев назвал тему Африки и ЦАР "действительно важнейшей". По его словам, в Москве понимают "особые интересы и озабоченности французской стороны в этой связи".

"Я могу только подтвердить, что Россия поставляет в ЦАР по просьбе руководства этой страны определенные виды вооружений, но, что принципиально нужно подчеркнуть - каждая такая поставка осуществляется с разрешения соответствующего профильного комитета Совета Безопасности ООН. Насколько я знаю, было две таких поставки в 2018 и в 2019 году - обе с разрешения Совета Безопасности ООН", - отметил российский сенатор.

Кроме этого, Россия направила 30 своих военнослужащих в состав соответствующей миссии ООН по поддержанию мира в Центральноафриканской Республике, сказал Косачев.

"Это наш вклад в то, чтобы помогать этой стране и не допускать там какой-то эскалации военных действий. И мы рассчитываем на то, что, если и когда у наших французских коллег на этот счёт возникают какие-то дополнительные вопросы, вы их обязательно будете нам задавать, ну, а мы всегда будем готовы на них отвечать", - отметил он.

Россия направляет в ЦАР военных специалистов для работы в миссии ООН по стабилизации в этой стране. Также Россия поставляет ЦАР оружие и добивается смягчения оружейного эмбарго в отношении республики.

В июле 2018 года в ЦАР были убиты режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко, которые пытались провести расследование о деятельности российских ЧВК в этой стране.

ЦАР Франция Совет Федерации Константин Косачев Кристиан Камбон Африка

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