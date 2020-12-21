В правительстве ЦАР заявили о переброске в страну сотен российских военных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия направила в Центральную Африканскую республику несколько сотен военных и снаряжение, заявил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Его цитирует Le Figaro. Речь идет о военнослужащих регулярных войск и о тяжелых вооружениях.

Точную численность переброшенной группировки чиновник не назвал. Он сослался на действующие двусторонние соглашения о военной помощи.

Казаги добавил, что еще несколько сотен военных в ЦАР направила Руанда, эти бойцы уже на месте и приняли участие в боях.

Частные бойцы российских охранных предприятий охраняют президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеру, а российские военные советники занимаются подготовкой местных военнослужащих, пишет Le Figaro.

В минувшую субботу вооруженные повстанцы антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" взяли под контроль город Мбаики, расположенный в 107 километрах от столицы ЦАР Банги. За сутки от этого они захватили город Бода. Активизацию повстанцев в республике связывают с предстоящими 27 декабря президентскими и парламентскими выборами, лидером боевиков называют экс-президента страны Франсуа Бозизе, правительство обвинило его в попытке совершить государственный переворот.

20 декабря международные партнеры ЦАР - Франция, Россия, США, Евросоюз и ряд международных организаций в коллективном заявлении призвали повстанцев и Бозизе сложить оружие.

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле серьезно обеспокоены происходящем в ЦАР.