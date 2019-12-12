МИД опроверг, что Lobaye Invest ищет алмазы в ЦАР на территориях боевиков

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В российcком МИД назвали недостоверной информацию о том, что компания Lobaye Invest, учрежденная с участием российского частного капитала, будто бы ведет добычу алмазов в районах Центральноафриканской Республики, подконтрольных боевикам. СМИ связывают Lobaye Invest с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Сообщения о такой деятельности некоторых экономических операторов, которая подпитывает антиправительственную деятельность боевиков, в МИД отнесли к "категории политического заказа" или проявлениям "недобросовестной конкуренции".

По мере реализации соглашения о мире в ЦАР правительство региона постепенно расширяет контроль над территориями страны, отметили в ведомстве. По данным российского посольства в Банги, Lobaye Invest имеет лицензии на добычу исключительно на территории, подконтрольной правительству и там обеспечен "приемлемый уровень безопасности".

"Разработка природного сырья, тем не менее, пока не начиналась. В любом случае вся добывающая деятельность будет осуществляться в соответствии с законодательством ЦАР и правилами Кимберлийского процесса на благо народа этой страны", - говорится в комментарии МИД.

В июле 2018 года в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они поехали в эту страну для расследования вероятной деятельности там российских частных военных компаний. Так называемую "ЧВК Вагнер" СМИ связывают с Пригожиным.

В декабре 2018 года на большой пресс-конференции президент Владимир Путин связал "Вагнера" с частным охранным бизнесом и отметил, что такие компании нельзя запрещать, если только они не нарушают закон. "По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", - подчеркнул он.