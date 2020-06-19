В России коронавирус диагностирован еще у 7972 человек

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Новый случаи заболевания выявлены в 83 регионах страны. Оперштаб отмечает, что "в том числе выявлено активно 2610 (32,7%) без клинических проявлений".

Таким образом, суточный прирост заболевших продолжил снижаться и вплотную приблизился к показателю за 1 мая (7933). Именно в конце апреля - начале мая в России произошел резкий скачок суточного прироста новых случаев COVID-19: 29 апреля было 5,8 тыс., 30 апреля - уже 7,0 тыс., 1 мая - 7,9 тыс., 2 мая - 9,6 тыс.

Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816. Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, выявлено 1136 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2003 выздоровевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил уменьшаться, снизившись до 0,77 (накануне - 0,80; 17 июня - 0,91). В России этот показатель составляет 0,92 (накануне он был 0,91).