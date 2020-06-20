Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Претенденту на пост президента Белоруссии, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение, статья не может быть разглашена, сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов бывшего банкира Дмитрий Лаевский.

Он подчеркнул, что Бабарико "категорически не согласен с предъявленным обвинением". "Защита настаивает на его полной невиновности", - сказал адвокат, отметив, что Бабарико "жив и здоров".

Лаевский также сообщил, что в соответствии с законодательством, "защита обжаловала задержание Виктора Бабарико". "Пока эта жалоба не рассмотрена", - отметил он.

По его сведениям, сегодня защитники встречались с задержанным сыном Бабарико Эдуардом. При этом Лаевский отметил, что не располагает сведениями по поводу предъявления ему обвинения. Защиту Бабарико-старшего ведут три адвоката, у Эдуарда Бабарико - два защитника.

"Самое главное: Виктор Бабарико категорически не согласен с происходящим. Защита настаивает на его невиновности", - еще раз подчеркнул Лаевский.

Как сообщалось, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах". Белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. Евросоюз потребовал освободить Бабарико.

Бабарико был председателем правления "Белгазпромбанка" с 2000 года до 12 мая 2020 года, когда объявил о своем решении принять участие в президентских выборах. Он зарегистрировал вторую по численности инициативную группу после действующего президента Александра Лукашенко и собрал почти 435 тыс. подписей в свое поддержку при необходимом минимуме в 100 тыс.

В субботу штаб Бабарико подал документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации в качестве кандидата в президенты. Параллельно штаб набирает инициативную группу для проведения кампании по инициированию референдума по возвращению Конституцию образца 1994 года,с ограничением президентских сроков и разделением трех ветвей власти.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Белоруссия Виктор Бабарико

Новости по теме

Новости

Федеральный суд не стал запрещать продажу мемуаров Болтона

Лукашенко оправдался за слова о том, что женщина не может возглавить Белоруссию

Лукашенко оправдался за слова о том, что женщина не может возглавить Белоруссию

Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

МИД РФ получит средства на соцподдержку оставшихся за рубежом из-за COVID-19 россиян

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 460 тыс.

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июня

34 новых случая COVID-19 выявлено в Китае за сутки

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

США отклонили запросы китайских авиакомпаний на дополнительные рейсы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');