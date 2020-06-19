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Бабарико предложил провести референдум об изменении Конституции Белоруссии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Претендующий на пост президента Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции.

"Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции", - сказал Бабарико в видеообращении, распространенном в пятницу вечером. По информации штаба политика, видео было записано до его задержания и помещения в СИЗО КГБ.

По словам Бабарико, он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.

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"В течение последнего месяца мы говорили, что необходимо, как только придет новая власть, менять конституционный порядок в Республике Беларусь. Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч подписей (за его выдвижение в кандидаты - ИФ), то уж за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть", - подчеркнул политик.

Согласно статье 74 Конституции Белоруссии республиканские референдумы назначаются президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат, либо по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из областей и города Минска.

Задержание Бабарико

Как сообщалось, 18 июня Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах". В связи с этим дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности страны..

Также 19 апреля белорусские правозащитник признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По состоянию на пятницу, Бабарико содержится в СИЗО КГБ и находится в статусе подозреваемого, обвинения ему не предъявлялись.

Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о своем решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Белоруссии. Зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу в 8 904 человека (больше только у действующего президента Александра Лукашенко). По состоянию на 19 июня, инициативная группа Бабарико собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты при необходимом минимуме в 100 тыс. подписей.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Белоруссия Виктор Бабарико

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