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В Южной Корее объявили о приходе второй волны коронавируса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Южной Корее началась вторая волна пандемии коронавируса, сообщает в понедельник BBC News со ссылкой на главу корейского Центра контроля и профилактики заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён.

По словам эксперта, первая волна коронавируса закончилась в Южной Корее в апреле. По словам Чон Ын Гён, вторая волна началась со случаев заражения в Сеуле в начале мая. По официальным данным на понедельник, 22 июня, за истекшие сутки в стране зафиксировано 17 новых случаев инфицирования в нескольких кластерах заражения в больших офисах и на складах в Сеуле и окрестностях.

Мэр Сеула Пак Вон Сун в свою очередь предупредил, что в столице вновь могут ввести требования по строгому соблюдению социальной дистанции, если в течение трех ближайших дней количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 будет превышать отметку в 30, а уровень заполняемости коек в городских больницах окажется выше 70%.

В начале мая сообщалось о вспышке коронавируса в районе Итэвон в Сеуле. 10 мая стало известно, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Это стало самым высоким показателем с 12 апреля, когда число инфицированных за один день достигло 32 и после этого постоянно снижалось, сообщили медицинские власти страны.

Все новые случаи связали с одним из молодых людей, который, несмотря на выявленное подозрение на инфекцию, в ночь с 1 на 2 мая посетил пять ночных клубов в Итэвоне и контактировал с большим количеством посетителей.

Первый случай коронавируса в Южной Корее был зафиксирован в январе этого года. За все время пандемии в стране умерло 280 человек с COVID-19, в общей сложности более 12 тыс. человек заразились. В настоящее время в стране зафиксировано 1277 активных случаев коронавируса.

Хроника 09 января – 22 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Сеул Коронавирус Чон Ын Гён

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