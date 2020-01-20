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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее. Как сообщает "Ренхап", об этом объявили в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний.

В миреБританские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым "китайским" коронавирусомБританские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым "китайским" коронавирусомЧитать подробнее

Заболела 35-летняя женщина, которая приехала из города Ухань в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового вируса. Ей стало плохо в аэропорту Инчхон: у нее поднялась температура, начались респираторные проблемы и проявились другие характерные симптомы. Ее положили в местную больницу и изолировали.

Ранее правительство КНР сообщало о почти 200 случаях заражения новым коронавирусом. Трое заболевших умерли. Также единичные случаи заболевания зафиксированы в Японии и Таиланде.

В Пекине утверждают, что вирус не передается от человека к человеку, однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока этого нельзя исключить.

В минувшие выходные в Ухане было зарегистрировано 136 новых случаев пневмонии, вызванной этим коронавирусом. В новом аэропорту Пекина выявили еще двух заболевших среди тех, кто прилетел из Уханя. Еще один человек заболел в провинции Гуандун.

Ранее сообщалось, что все первые заболевшие посещали в Ухане рынок морепродуктов.

Южная Корея Инчхон Ухань Хубэй Пекин Япония Таиланд Китай

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