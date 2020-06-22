WWDC 2020: Apple представила обновления для операционных систем

Изменения коснутся iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods

Тим Кук Фото: EPA

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в Сан-Хосе, Калифорнии представила новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

iOS 14 для iPhone

В iOS14 появились новые опции настройки экрана - на страницах домашнего экрана можно настраивать виджеты. Интерфейс стал более компактным: входящие вызовы FaceTime, телефонные звонки и взаимодействия с Siri теперь не будут занимать целый экран. Также стал доступен режим "Картинка в картинке" - одновременно с просмотром видео можно использовать другим приложением.

Помимо этого, Apple добавила функцию миниатюр приложений сторонних компаний App Clip с упрощенным функционалом, в Картах появились маршруты на велосипеде и электромобиле с учетом перепадов высоты, загруженности улиц и ступенек на маршруте, а функция "Перевод" переводит текстовые и голосовые сообщения между 11 языками.

iPadOS 14

В операционной системе для планшетов Apple переработали интерфейс - появились виджеты, изменился интерфейс для входящих вызовов, а также обновили боковые панели в некоторых приложениях и перенесли Siri в нижнюю часть экрана. Добавлены новые функции в работе со стилусом Apple Pencil: преобразование рукописного текста на английском и китайском языках в машинный и распознавание геометрических фигур. Кроме того, усовершенствована технология дополненной реальности.

Операционная система macOS Big Sur

"Это самое значительное обновление дизайна более чем за десять лет, — сказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — В новой операционной системе много изменений: лаконичное оформление, расширенные функции основных приложений, таких как Safari, Сообщения и Карты, и новые технологии обеспечения конфиденциальности. Мы думаем, что все пользователи оценят передовые возможности macOS Big Sur".

В браузере Safari увеличили скорость работы, добавили возможность персонализации стартовой страницы и встроенный перевод веб-страниц с 7 языков. В Картах появились путеводители, функция панорамного просмотра, подробные карты помещений крупнейших аэропортов и ТЦ.

watchOS 7

"В watchOS 7 появятся отслеживание сна, автоматическое распознавание мытья рук и новые типы тренировок, а также совершенно новые возможности поиска циферблатов и их использования", - заявил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс.

Устройство по дыханию и движениям будет подсчитывать продолжительность сна и поможет соблюдать вечерние ритуалы перед сном, проследит за мытьем рук не менее 20 секунд, а также сообщит о высоком уровне шума и его потенциальной опасности.

AirPods

Наушники смогут мгновенно переключаться между устройствами Apple и создадут объемные панорамы звука, отслеживая движения головы и регулируя частоты.

Apple проводит конференцию для разработчиков каждый июнь. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса.