Русскоязычная диаспора Флориды провела акцию в защиту полиции

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сотни русскоязычных жителей Майами поставили подписи под обращением к президенту США Дональду Трампу с призывом не допустить ослабления полиции и защитить граждан от насилия бунтующих.

"Мы, русскоязычное меньшинство американцев, выражаем категорическое несогласие с дискредитацией полиции и выступаем против любых мер, ставящих под угрозу жизнеспособность американской полиции. Действия одного оступившегося сотрудника полиции не должны ставить под угрозу безопасность целой страны", - говорится в петиции, текст которой передан во вторник в "Интерфакс".

Документ призывает не допустить сокращения финансирования полиции и штата ее сотрудников, защищать американцев от грабежей, мародерства и насилия. "Мы уважаем труд полицейских и благодарим за добросовестную службу! И да хранит нас всех Бог!" - сказано в обращении.

Инициатор петиции, бывшая сотрудница Московской патриархии Анастасия Горшкова, ныне проживающая в США, отметила, что петиция появилась в интернете сутки назад, и за это время подписи под ней уже собрали около 800 человек, и этот показатель продолжает расти.

"Во многих городах Америки идет деструктивный процесс сокращения финансирования полиции, ограничения полномочий. Мы не хотим, чтобы эти меры коснулись нашего города. Понимаем, что нас меньше, чем афроамериканцев, по чьему требованию инициирован этот страшный процесс, но надеемся, что нам удастся общими усилиями сделать голос нашего сообщества достаточно громким, чтобы нас услышали", - сказала агентству Горшкова.

Наряду со сбором подписей несколько десятков русскоязычных передали полицейским подарки у здания мэрии русскоязычного района Майами Санни-Айлс-Бич.

"Обычно вы защищаете нас, сейчас мы чувствуем, что наша очередь за вас вступиться. Мы против дискриминации и унижения полиции. Мы ценим ваш добросовестный труд и благодарим за него. Нам невыносимо смотреть в эти дни, как оскорбляют сотрудников полиции, работающих на акциях протеста, швыряют камнями и даже стреляют. Вы рискуете жизнью, чтобы защитить нас от беспредела и мародерства. Спасибо вам", - сказала полицейским организатор акции Татьяна Дикая-Джонсон.

Люди принесли полицейским цветы, шарики, подарочные карты, мягкие игрушки, русские конфеты, традиционные американские пончики и собственноручно испеченные пироги.

Поддержать акцию пришли самые яркие представители диаспоры – известные художники, журналисты, артисты, бизнесмены и две коронованные красавицы – "Миссис Санни-Айлс-Бич" Илона Нестерова и "Мисс Интернэшнл Уорлд" Гелсиня Бареева. Также акцию сопровождал русский байк-клуб "Бригада".