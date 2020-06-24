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Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Японии приняло решение временно прекратить использование приложения, которое используется для отслеживания пациентов с коронавирусом, пишет во вторник Japan Times.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като на пресс-конференции сообщил, что приложение использует ошибочные данные, которые не были подтверждены Министерством здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Като подчеркнул, что у приложения наблюдается еще ряд недоработок.

Министр добавил, что бесплатное приложение было выпущено в пятницу, и по состоянию на утро вторника было скачено примерно 3,71 млн раз.

Теперь жителям Японии, результаты тестов на наличие коронавируса у которых оказались положительными, присваиваются специальные номера. Это приложение может предупредить пользователей, если к ним, вдруг, приблизится человек с подтвержденным COVID-19.

Информация о контактах сохраняется в системе в течение 14 дней, таким образом, можно отслеживать с какими людьми контактировали пациенты.

Для облегчения проблем, связанных с конфиденциальностью, регистрация положительных результатов тестирования не требует ввода имен, номеров телефонов или другой личной информации пользователей.

По состоянию на 23 июня в Японии зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения коронавирусом. 953 человека умерли, более 16 тыс. полностью вылечились.

Япония коронавирус COVID-19

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