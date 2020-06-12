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В ДНР решили отмечать День России как государственный праздник

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - День России получил статус государственного праздника в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"В этом году мы впервые отмечаем этот праздник в статусе государственного. Шесть лет назад народ Донбасса единогласно проголосовал за путь в Россию, и шаг за шагом мы идем к заветной цели", - сказал он в поздравительном ролике.

Как передает корреспондент "Интерфакса", центральные улицы Донецка украшены российским триколором, также государственный флаг Российской Федерации подняли на главном флагштоке города на площади Ленина.

Во всех городах ДНР проходит акция, участники которой вывешивают из окон российский флаг.

Украина Донбасс Донецк ДНР

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