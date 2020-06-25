Британские ритейлеры настроились на падение продаж в июле

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Больше двух третей британских ритейлеров прогнозируют, что в июле продажи будут ниже чем годом ранее и что отмены запретов на торговлю товарами не первой необходимости будет недостаточно для оживления спроса и остановки падения объемов продаж.

Это показало ежемесячное исследование розничного сектора, проведенное Конфедерацией британской промышленности (CBI), пишет Financial Times. Месяц назад оживления продаж не ждали столько же опрошенных, в марте такое мнение высказывал каждый четвертый ритейлер.

"Хотя ритейлеры прикладывают все усилия, чтобы убедиться в своей безопасности и готовности открыть двери для посетителей, большинство ритейлеров за пределами продовольственного сегмента ожидают, что продажи будут существенно ниже, чем в этот же период в прошлом году", - говорит главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

Исследование, проведенное в период с 27 мая и 12 июня, когда власти Великобритании ослабили некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, показало, что общий объем продаж в июле, как ожидается, будет небольшим.

Трудности ритейлеров связаны с недостатком спроса: 62% опрошенных назвали это ключевой проблемой. Поставщики уменьшили объем заказов на фоне ожиданий низкого спроса и продаж: две трети ритейлеров отметили сокращение числа заказов по сравнению с годом ранее.

В то же время показатель онлайн-продаж находится выше долгосрочного среднего значения, и ритейлеры ожидают ускорения их роста в июле. На долю онлайн-продаж приходилось менее одной пятой общих розничных продаж до пандемии, согласно данным Национального статистического управления Великобритании (Office for National Statistics, ONS), однако с тех пор этот показатель вырос до 33%.