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Минпромторг начал готовить план на случай второй волны коронавируса

Минпромторг начал готовить план на случай второй волны коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг и Роспотребнадзор готовят для ритейла план действий на случай второй волны коронавируса, чтобы не закрывать все магазины и чтобы торговля могла продолжить работу. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Экономический кризис

"Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый "план Б" на случай проблемы, если она вдруг появится, осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - уточнил он.

По словам замминистра, за время весенних ограничений пострадала малая торговля: покупатели чаще выбирали продуктовые магазины крупных ритейлеров, которые развивают как большие форматы, так и магазины "у дома".

"Если мы говорим о крупном ритейле, то крупный ритейл год к году показал положительную динамику, и спрос на многие товары был запредельный. Но крупный ритейл - это всего лишь порядка 40% нашего рынка. А вот малые форматы сильно пострадали, потому что были ограничения", - отметил чиновник.

Сейчас спрос начал восстанавливаться, добавил он.

По данным Минпромторга, в непродовольственной торговле у некоторых игроков продажи падали на 60-70%, однако все равно ситуация в отрасли оказалась лучше, чем ожидалось в начале кризиса.

"Если брать полугодие, с января по июнь месяц, то цифры не такие печальные, как нам казалось еще в марте, потому что в принципе мы в нашей стране довольно быстро преодолели этот пик пандемии, довольно быстро смогли открыть практически во всех регионах непродовольственный ритейл", - сказал Евтухов.

"В целом на сегодняшний день, если посмотреть статистику, непродовольственный ритейл потерял порядка 30-35%. Но после того, как произошли массовые открытия торговых центров, непродовольственных магазинов (с середины мая это пошло, в разных регионах по-разному, в некоторых до сих пор еще закрыто, что странно), то произошла конверсия, отложенный потребительский спрос показал очень положительную динамику год к году, уже июнь месяц и 20 дней июля - это значительный плюс по отношению к прошлому году. Но все равно, конечно же, не у всех", - отметил он.

По его словам, Минпромторг попросил у ритейлеров, прежде всего, непродовольственных, дать прогноза на свои показатели по итогам года. С учетом мер, которые были приняты правительством, прогнозы критического падения, которые эксперты озвучивали еще в апреле-мае, пока не оправдываются, ситуация позволяет "в будущее смотреть с оптимизмом", добавил Евтухов.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 27 января – 28 июля 2020 годаЭкономический кризис
Минпромторг Роспотребнадзор Виктор Евтухов коронавирус

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