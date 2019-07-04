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Waymo получила разрешение на перевозку пассажиров на беспилотниках в Калифорнии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американские регуляторы в Калифорнии позволили компании Waymo (входит в группу Alphabet), занимающейся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, перевозить пассажиров на беспилотных такси.

Компания будет участвовать в пилотной программе и получит возможность протестировать свой сервис самоуправляемых такси. Однако ей будет запрещено брать плату с пассажиров. Еще одно требование указывает, чтобы за рулем беспилотного автомобиля находился оператор.

Waymo стала четвертой компанией, которая получила возможность участвовать в программе. Американские регуляторы также выдали разрешения компаниям Zoox Inc., Autox Technologies Inc. и Pony.ai Inc. Это разрешение действительно три года и отличается от того, которое дает компаниям право тестировать беспилотные автомобили на территории штата.

Представитель Waymo сказал, что точные сроки запуска сервиса беспилотных такси в Калифорнии еще не определены и что на текущий момент автомобили будут перевозить только сотрудников компании и приглашенных ими людей.

США Waymo Alphabet

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