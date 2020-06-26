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Нефть дорожает второй день подряд, но может завершить неделю снижением

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются после роста накануне на американских статданных.

Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:07 по московскому времени в пятницу составила $41,64 за баррель, что на $0,59 (1,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 25 июня, эти контракты подорожали на $0,74 (1,8%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,49 (1,27%) - до $39,21 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,71 (1,9%).

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 июня, уменьшилось на 60 тыс. и составило 1,48 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать новости о ситуации с распространением коронавируса в США. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести лишь к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

"Заметный скачок заказов на товары длительного пользования и заверения экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, согласно которым США не собираются закрывать экономику, дали толчок (нефтяным ценам - ИФ)", - отмечает главный рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Brent WTI США Коронавирус

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