Экипаж Crew Dragon вернется на Землю не ранее 2 августа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX вернется на Землю после полета в составе Международной космической станции (МКС) не раньше 2 августа, сообщил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич.

"Предполагаем, что ближайшая возможность для отстыковки (от МКС) и возвращения на Землю будет самое раннее - 2 августа", - сказал он.

В конце мая в рамках коммерческого контракта с NASA на орбиту стартовал первый за почти девять лет после завершения программы полетов американских шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX. В рамках тестового полета корабль доставил на МКС американских астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена.

Ранее NASA указывало, что точная дата возвращения Харли и Бенкена будет зависеть от нескольких факторов, таких как штатное функционирование их космического корабля, выполнение ими работ на МКС и погодные условия в районе посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе.

Еще перед запуском представители NASA заявили, что испытательный полет Crew Dragon может продлиться от одного до четырех месяцев, в зависимости от ряда технических и погодных факторов.

Планируется, что Бенкен совершит как минимум два выхода в открытый космос 26 июня и 1 июля с нынешним командиром МКС Крисом Кэссиди, который в апреле прибыл на станцию на российском космическом корабле "Союз". Дуэту предстоит заменить устаревшие никель-водородные аккумуляторы на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте фермы МКС, к которой крепятся солнечные батареи. Аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.