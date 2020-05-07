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"Би-би-си" сообщила о докладе ООН про интернациональный состав ЧВК "Вагнер" в Ливии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Ливии в составе ЧВК "Вагнер", помимо россиян, находятся граждане еще четырех стран, они действуют на стороне генерала Халифы Хафтара и его Ливийской национальной армии, сообщает в четверг "Би-би-си" со ссылкой на доклад ООН.

"В составе ЧВК, кроме россиян, воюют граждане Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины", - говорится в 57-страничном докладе сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии.

Наблюдатели ООН сообщили и о сирийских наемниках, которые тоже сражаются на стороне генерала Хафтара.

По данным наблюдателей, в Ливии сейчас находятся порядка 1,2 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер". В документе подчеркивается, что это - приблизительная оценка.

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Информация, на основе которой был подготовлен доклад, взята из открытых источников, а также основана на "визуальных контактах", поясняют авторы доклада.

Ранее в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в Ливии размещены 2,5 тыс. бойцов "ЧВК "Вагнер". Также он заявлял, что там находятся еще 5 тыс. солдат из Судана, из Чада и Нигера, также воюющих на стороне Хафтара.

В докладе ООН говорится, что наемники в Ливии, "оказывают техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуют в боевых операциях". Члены ЧВК работают наводчиками артиллерии, снайперами и дают консультации в области противодействия электронному наблюдению, утверждают авторы доклада.

Агентство Bloomberg в сентябре 2019 года сообщало, что более сотни бойцов ЧВК "Вагнер" прибыли в Ливию, где оказывают поддержку Хафтару. В ноябре того же года газета The New York Times сообщила, что не менее 200 бойцов, среди которых есть снайперы, прибыли в Ливию из РФ в течение шести недель.

Ливия ЧВК Вагнер ООН

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