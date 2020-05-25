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Лояльные Триполи силы сообщили об отводе более 1500 "вагнеровцев" из зоны боев

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Лояльные ливийскому правительству национального единства сили утверждают, что от 1500 до 1600 бойцов ЧВК "Вагнер", воюющих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, вывезены с линии фронта в районе Триполи к аэропорту Бени-Валид. Об этом сообщило ливанское издание Daily Star.

"Военный грузовой самолет Ан-32 приземлился в аэропорту Бени-Валид, чтобы возобновить эвакуацию отошедших от южного Триполи наемников "Вагнера" в пока что не до конца подтвержденное место", - цитирует издание своих собеседников.

По их словам, в предыдущие дни в аэропорту приземлялись семь грузовых самолетов, которые подвозили оружие и боеприпасы и забирали бойцов.

Эту же информацию агентству Anadolu сообщил представитель штаба командования правительственных сил Ливии, полковник Мухаммед Кунуну. По его словам, наряду с российскими наемниками из района Триполи выведено тяжелое вооружение и боеприпасы.

Агентство напомнило, что 18 мая правительственные войска заачистили стратегически важную авиабазу "Ватийе", которая долгие годы служила плацдармом для ударов по Триполи. Сейчас они наступают на город Тархуна, которые Хафтар использует как логистический центр для наступления на Триполи.

В Ливии после свержения джамахирии полковника Муаммара Каддафи действует признанное ООН правительство национального единства в Триполи и восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу. По данным западных СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия. В мае стало известно о докладе наблюдателей ООН о том, что в Ливии находятся около 1200 наемников из ЧВК "Вагнер", в том числе граждане России, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины.

Москва отрицает участие государства в ливийском конфликте. Президент Владимир Путин в январе отмечал, чтоесли в Ливии находятся российские граждане, они не представляют интересы государства.

Ливия ЧВК Вагнер Халифа Хафтар Триполи ООН

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