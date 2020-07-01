Трамп заявил, что скандал об Афганистане и РФ был раздут, чтобы навредить президенту США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о том, что РФ якобы предлагала движению "Талибан" (запрещено в России) убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, является попыткой навредить Республиканской партии и лидеру США, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Секретный источник (этой информации - ИФ), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!" - написал он в твиттере.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц утверждалось, что якобы российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Авторы статьи, а затем и ряд других американских СМИ утверждали, что Трампу докладывали об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать.

Сам Трамп написал, что ни ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Марку Медоузу о предполагаемых атаках не сообщали.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в распоряжении Пентагона нет данных, которые подтверждали сообщения СМИ о сговоре между Россией и талибами.

Достоверность сообщений о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.