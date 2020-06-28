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Пытавшимся свались в Вашингтоне статую Джексона предъявили обвинения в вандализме

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Четырем участникам демонстраций в США, пытавшимся свалить с постамента статую президента Эндрю Джексона, предъявили обвинения в попытке уничтожения федеральной собственности, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Эти обвинения должны послужить предостережением для тех, кто решил надругаться над статуями и монументами, которые украшают столицу нашей (США - ИФ) страны: вашему буйному поведению и преступлениям спуску не будет", - цитируют СМИ слова и.о. прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.

В миреТрамп пригрозил вандалам в Вашингтоне десятилетними тюремными срокамиЧитать подробнее

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат длительные тюремные сроки.

СМИ напоминают, что вечером в минувший понедельник группа протестующих попытались опрокинуть установленную на площади Лафайет в Вашингтоне статую Джексона, который управлял США с 1829 по 1837 годы и владел рабами.

Позднее записи с камер наблюдения позволили опознать четырех активистов в возрасте от 20 до 47 лет. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Одного из них арестовали еще в пятницу, трое других пока остаются на свободе.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
США Вашингтон Эндрю Джексон

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