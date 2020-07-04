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Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США
Президент США Дональд Трамп у горы Рашмор
Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на торжествах в честь Дня независимости у горы Рашмор (штат Южная Дакота) использовал возможность для критики крайне левого протестного движения в США и попыток стереть историю страны, пишут в субботу американские СМИ.

В то же время СМИ обращают внимание на то, что патриотическими призывами Трамп пытается поправить свои пошатнувшиеся рейтинги в предвыборной гонке в условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая продолжает складываться в США.

По словам Трампа, недавние действия протестующих, которые привели к осквернению или разрушению многих памятников, рост культуры отрицания и идеология движения "Жизни чернокожих имеют значение" (Black Lives Matter) являются симптомами "левацкой революции", которая угрожает подорвать принципы "американской революции" и разрушить жизненные основы американского общества.

"Наш народ является свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев", - сказал президент США.

Как заявил Трамп, "озлобленные толпы пытаются низвергать статуи наших основателей, уродовать наши самые священные мемориалы и обрушивать волны насилия на наши города, но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди".

Black Lives Matter против памятников

"Этот памятник никогда не будет осквернен. Эти герои никогда не потеряют лица. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. И гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе", - сказал он у мемориала отцам-основателям США - высеченных в горе Рашмор скульптурных портретов четырем президентам: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну.

Трамп также заявил, что подпишет указ о создании в стране парка национальных героев, посвященного "самым великим американцам в истории".

Волна насилия и беспорядков на расовой почве обрушилась на многие американские города после того, как в конце мая от чрезмерных действий полицейского при задержании скончался чернокожий житель Миннеаполиса (штат Миннесота).

С тех пор разрушено или осквернено большое количество памятников, связанных с историей Конфедерации, а также историческим личностям, связанным с рабовладением.

Волна протестов в США

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США Дональд Трамп

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