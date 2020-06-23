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Трамп разрешил задерживать за повреждение памятников

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разрешил федеральному правительству задерживать любого за повреждение или уничтожение памятника, это решение вступает в силу немедленно, написал он в твиттере.

Волна беспорядков в США

По его словам, задержание теперь последует за любой акт вандализма в отношении памятника или статуи, являющихся федеральной собственностью. Нарушителям он пригрозил наказанием до десяти лет лишения свободы и сослался на закон о сохранении памятников ветеранов и аналогичные законы. Он пообещал, что исключений ни для кого не будет.

Президент допустил, что его решение может быть применимо к тем, кто причастен к уже случившимся актам вандализма.

В последние недели в США участники протестов против расизма и политического произвола требовали убрать памятники политикам прошлых лет, имевших отношение к работорговле или расизму. В ряде случаев убрать монументы успевали местные власти, иногда памятники валили протестующие. Среди пострадавших оказались памятники конфедератам и даже Колумбу. Памятник президенту Теодору Рузвельту решили убрать от входа в Американский музей естественной истории, поскольку его композиция была признана расистской.

Вечером 22 июня протестующие попытались свалить конный памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который находится в парке неподалеку от Белого дома. Они успели залезть на скульптуру и обвязать его веревками и написать на постаменте краской "убийца", но тут вмешалась полиция.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Дональд Трамп США Христофор Колумб Конфедерация Эндрю Джексон Теодор Рузвельт

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