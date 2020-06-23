Трамп разрешил задерживать за повреждение памятников

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разрешил федеральному правительству задерживать любого за повреждение или уничтожение памятника, это решение вступает в силу немедленно, написал он в твиттере.

По его словам, задержание теперь последует за любой акт вандализма в отношении памятника или статуи, являющихся федеральной собственностью. Нарушителям он пригрозил наказанием до десяти лет лишения свободы и сослался на закон о сохранении памятников ветеранов и аналогичные законы. Он пообещал, что исключений ни для кого не будет.

Президент допустил, что его решение может быть применимо к тем, кто причастен к уже случившимся актам вандализма.

В последние недели в США участники протестов против расизма и политического произвола требовали убрать памятники политикам прошлых лет, имевших отношение к работорговле или расизму. В ряде случаев убрать монументы успевали местные власти, иногда памятники валили протестующие. Среди пострадавших оказались памятники конфедератам и даже Колумбу. Памятник президенту Теодору Рузвельту решили убрать от входа в Американский музей естественной истории, поскольку его композиция была признана расистской.

Вечером 22 июня протестующие попытались свалить конный памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который находится в парке неподалеку от Белого дома. Они успели залезть на скульптуру и обвязать его веревками и написать на постаменте краской "убийца", но тут вмешалась полиция.