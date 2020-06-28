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Трамп заявил, что ему неизвестно о якобы подстроенных Москвой нападениях в Афганистане

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ни президент США Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не получали никакой информации относительно нападений на американских солдат в Афганистане, за которыми могла бы стоять Россия, как об этом пишет The New York Times.

"Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ "Нью-Йорк таймс". Все это отвергают и было не так уж много нападений на нас..." - написал Трамп в твиттере

Президент также сравнил публикацию в The New York Times с обвинениями в свой адрес в сговоре с РФ в ходе президентской кампании.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

В МИД РФ называли упомянутые сообщения "информфейком" и "незатейливым вбросом".

США Дональд Трамп Афганистан Россия

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