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Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки

Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки
Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Компания Coca-Cola намерена отказаться от некоторых отстающих по темпам роста брендов, которые глава компании Джеймс Куинси называет "зомби-брендами", и сфокусироваться на более успешных, пишет Financial Times.

По словам Куинси, больше половины из 400 брендов компании ограничены одним рынком и растут медленнее среднего уровня группы. Компания теперь будет отдавать приоритет меньшему количеству более крупных и сильных брендов.

"Это дает нам гибкость, чтобы поддерживать инвестиции в такие бренды, как Minute Maid и Simply, и наращивать рост таких новичков, как Topo Chico", - добавил топ-менеджер.

Ранее Coca-Cola сообщила о закрытии своей "дочки" Odwalla, специализирующейся на производстве соков. По данным The Wall Street Journal, поставки этого бренда в магазины завершатся в конце июля. В результате будут сокращены 300 рабочих мест.

Coca-Cola приобрела Odwalla в 2001 году за $181 млн. Бренд газированной воды Topo Chico компания купила в 2017 году. По словам Куинси, Coca-Cola сконцентрировалась на категории газированных напитков в Китае и зафиксировала квартальный рост объема продаж на 14%.

Во втором квартале Coca-Cola зафиксировала падение выручки на 28%. На показатель повлияло падение продаж на стадионах и в кинотеатрах, которые были временно закрыты из-за коронавируса.

Coca-Cola Джеймс Куинси Minute Maid Simply Topo Chico Odwalla США Китай

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