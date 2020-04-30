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Квартальная прибыль Facebook выросла в два раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года чистая прибыль Facebook выросла в два раза в годовом измерении и составила $4,902 млрд, или $1,71 в расчете на акцию, по сравнению с $2,429 млрд, или $0,85 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка компании выросла на 18% - до $17,737 млрд с $15,077 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet ожидали прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $17,33 млрд.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец марта достигло 2,6 млрд человек при прогнозе в 2,55 млрд. За год показатель вырос на на 10%.

Число пользователей, активных ежедневно, повысилось на 11% - до 1,73 млрд.

По оценкам компании, около 2,36 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно и порядка 2,99 млрд человек хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 12% и 11%.

Доходы Facebook от рекламы в первом квартале выросли на 17% - до $17,44 млрд, говорится в отчетности. При этом расходы повысились на 1% - до $11,844 млрд.

Компания заявила также о намерении сократить капзатраты в этом году до $14-16 млрд по сравнению с ранее планировавшимися $17-19 млрд.

Штат Facebook за последний год вырос на 28% и достиг почти 48,3 тыс. человек.

Котировки акций компании подскочили на дополнительных торгах в среду на 10,5% после публикации отчетности.

Капитализация Facebook за последние 12 месяцев увеличилась на 0,6% и сейчас превышает $521 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 0,5%.

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