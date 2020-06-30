Спецпредставитель США по КНДР назвал саммит Трампа и Ким Чен Ына маловероятным

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по КНДР и замгоссекретаря Стивен Биган считает, что еще один саммит между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном до ноябрьских выборов президента США маловероятен.

"Я думаю, что это (встреча Трампа и Ким Чен Ына - ИФ) маловероятно до выборов в США", - заявил Биган в ходе видеофорума, организованного международной неправительственной организацией "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов".

"В оставшееся время и в ситуации, когда COVID-19 накрыл весь мир, трудно представить себе обстоятельства, при которых мы могли бы провести личный международный саммит. Но, безусловно, мы рассчитываем на взаимодействие между двумя сторонами и готовы к этому", -сказал он.

Биган отметил, что дальнейшие переговоры о денуклеаризации зависят не только от США, но и от КНДР.

"Мы разработали достаточно надежный и детальный план, согласно которому, если северокорейцы вступят с нами в переговоры, мы сможем очень быстро добиться прогресса", - заявил заместитель госсекретаря США.

По его словам, целью США по-прежнему остается "окончательная и полная денуклеаризация Корейского полуострова".

Он выразил недоумение, почему, несмотря на "огромное давление" на режим, Пхеньян продолжает уделять приоритетное внимание усилению своих военных возможностей.

"Мы считаем, что у Соединенных Штатов и Северной Кореи еще есть время добиться существенного прогресса в том направлении, в котором, по нашему мнению, хотят идти обе стороны", - добавил Биган.