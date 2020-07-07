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КНДР подтвердила отказ от переговоров с США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Северной Кореи в очередной раз подтвердили нежелание вести переговоры с США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на главу департамента МИД КНДР по делам США Квон Чон Гына.

"Недвусмысленно заявляем еще раз: мы не намерены встречаться лицом к лицу с США", - сказано в заявлении Квон Чон Гына.

В нем отмечается, что недавно первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи четко обозначила позицию, что Пхеньян не видит необходимости в переговорах на высшем уровне с Вашингтоном.

Однако, замечают в КНДР, власти Южной Кореи по-прежнему заявляют, что намерены стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Время покажет, увенчаются ли их усилия успехом, или они будут только терпеть убытки и насмешки", - заявляют в Северной Корее.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не видят необходимости встречаться с представителями США для переговоров, поскольку "они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса".

КНДР США

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