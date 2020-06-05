Пандемия серьезнее сказалась на доходах афроамериканцев, чем белых граждан США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Падение доходов в связи с пандемией коронавируса сильнее затронуло афроамериканские семьи, чем белое население США, показал опрос Financial Times.

О финансовых трудностях в связи с пандемией сообщили 74% афроамериканцев и 58% белых американцев, принимавших участие в исследовании. Опрос также показал, что афроамериканцы в большем количестве лишились работы с начала вспышки коронавируса.

Ежемесячный опрос потенциальных избирателей, проведенный для FT и Peter G Peterson Foundation, также свидетельствует, что 25% афроамериканцев были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск после начала "локдауна". Аналогичные меры затронули лишь 19% белых респондентов.

Опрос также выявил более пессимистичные настроения среди респондентов-афроамериканцев в связи с ситуацией в здравоохранении и потенциальным восстановлением экономики. Так, 43% сказали, что ситуация с коронавирусом в их регионе усугубится в следующем месяце. Аналогичного мнения придерживаются 32% белых американцев.

Опрос проходил в период с 20 по 26 мая.