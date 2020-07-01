Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В распоряжении Пентагона нет данных, которые подтверждали бы сообщения СМИ о том, что Россия якобы предлагала талибам ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, заявил министр обороны США Марк Эспер.

В миреДля Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибахДля Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибахЧитать подробнее

"У Пентагона в настоящее время нет подтвержденной информации о злонамеренных действиях России против американских сил в Афганистане", - говорится в распространенном заявлении министра.

Он отметил, что ведомство уделяет "самое серьезное внимание потенциальным угрозам" для военного персонала США.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

The New York Times и другие американские СМИ утверждали, что Трампу докладывали об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока якобы не решил, как следует реагировать. Президент США это опроверг.

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за атаки на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

США Россия Афганистан Талибан Марк Эспер Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Сенат США внес санкции против Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах
Выборы в США - 2020

Байден отказался от предвыборных митингов

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

Председатель КНР подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Пандемия коронавируса

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине
Экономический кризис

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');