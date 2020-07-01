Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В распоряжении Пентагона нет данных, которые подтверждали бы сообщения СМИ о том, что Россия якобы предлагала талибам ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"У Пентагона в настоящее время нет подтвержденной информации о злонамеренных действиях России против американских сил в Афганистане", - говорится в распространенном заявлении министра.

Он отметил, что ведомство уделяет "самое серьезное внимание потенциальным угрозам" для военного персонала США.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

The New York Times и другие американские СМИ утверждали, что Трампу докладывали об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока якобы не решил, как следует реагировать. Президент США это опроверг.

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за атаки на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.