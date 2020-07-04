Разведка США попыталась оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и талибами

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американское разведсообщество допускало возможность сговора России и движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, но не докладывало об этом президенту США Дональду Трампу в связи с недостаточностью доказательств, сообщила газета The New York Times со ссылками на свои источники.

Это следует из докладной записки, подготовленной 1 июля руководством американских разведслужб в ответ на статью The New York Times от 26 июня о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за атаки на военных США и стран НАТО.

Источники, знакомые с содержанием записки, рассказали газете, что в ней говорится о нехватке прямых доказательств личных встреч представителей "Талибана" и ГРУ, поэтому правительство "не может с большей уверенностью сказать, что Россия предлагала вознаграждения за убийства иностранных солдат".

The New York Times писала, что о возможности сговора американская разведка докладывала Трампу еще весной текущего года.

Издание со ссылкой на источники указывает, что докладная записка не содержит новой информации, но сроки ее появления и то, что акцент в ней сделан на сомнениях в достоверности информации, наводят на мысль, что целью записки было оправдание бездействия администрации Трампа.

Президент США ранее опроверг данные, изложенные в публикации The New York Times. По мнению Трампа, скандал по поводу России и талибов был раздут только для того, чтобы навредить ему и Республиканской партии.

В свою очередь советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о предполагаемом сговоре, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что, будучи на должности, на себе испытывал гнев Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся действий России против США.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.