Претенденту в президенты Белоруссии Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Претендента на пост президента Белорусии Виктора Бабарико обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса страны: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и за дачу взятки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", в Минском городском суде 2 июля рассматривается апелляция защиты Бабарико на законность его задержания.

В отношении претендента на пост главы государства в апелляционном порядке рассматривается постановление об избрании меры пресечения по трем статьям.

В соответствии с объявлением, сын претендента и руководитель его избирательного штаба - Эдуард Бабарико обвиняется по статье УК Белоруссии "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

30 июня суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. Защита сообщала о намерении обжаловать это решение в Минском городском суде.

Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По информации адвоката, Бабарико было предъявлено обвинение, однако по какой статье не сообщается ввиду подписки о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Бабарико-младшему.