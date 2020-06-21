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Сыну претендента на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Эдураду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение, сообщил в штабе политика в воскресенье.

"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в его сообщении.

В штабе отметили, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

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Накануне о предъявлении обвинения Бабарико-старшему "Интерфаксу" сообщил один из его адвокатов Дмитрий Лаевский. По его словам, статья не может быть разглашена. Он подчеркнул, что Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением.

Как сообщалось, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом.

В Комитете госконтроля заявили, что претендента в президенты задержали поскольку он "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".

После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить его выступил Евросоюз.

20 июня штаб Бабарико подал документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации в качестве кандидата в президенты.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Белоруссия Виктор Бабарико Эдуард Бабарико

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