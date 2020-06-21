Сыну претендента на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Эдураду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение, сообщил в штабе политика в воскресенье.
"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в его сообщении.
В штабе отметили, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.
Накануне о предъявлении обвинения Бабарико-старшему "Интерфаксу" сообщил один из его адвокатов Дмитрий Лаевский. По его словам, статья не может быть разглашена. Он подчеркнул, что Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением.
Как сообщалось, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом.
В Комитете госконтроля заявили, что претендента в президенты задержали поскольку он "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".
После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.
19 июня белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить его выступил Евросоюз.
20 июня штаб Бабарико подал документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации в качестве кандидата в президенты.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.