Суд в Минске оставил под стражей кандидата в президенты Белоруссии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минский городской суд отклонил жалобы претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико на заключение под стражу, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

"Мотивы решения суда нам неизвестны, постановление мы также пока не получили. Жалобы рассматривались в закрытом режиме. На это постановление по вопросу заключения под стражу, как и на постановления судов по вопросу задержания, защита будет подавать жалобы в порядке надзора", – сказал Лаевский, которого цитирует белорусский портал tut.by.

В четверг защита обжаловала в горсуде ранее принятое решение суда Центрального района оставить под стражей претендента в президенты.

Между тем, как сообщалось, перед рассмотрением дела 2 июля в Минском городском суде был вывешен "Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию", в котором указаны статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняется Бабарико-старший и задержанный вместе с ним его сын Эдуард.

Таким образом стало известно, что Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК Белоруссии.

Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как сообщалось, Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела "Белгазпромбанка" "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По информации адвоката, Бабарико было предъявлено обвинение, однако по какой статье не сообщается ввиду подписки о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Бабарико-младшему.