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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Минюсте Казахстана не стали комментировать арест недвижимости родни Назарбаева

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев предлагает дождаться завершения судебного процесса, прежде чем комментировать арест недвижимости дочери и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Лондоне.

"Нужно изучить все материалы этого процесса, и только после этого профессиональный юрист может высказать свое мнение. И это будет его мнение", - сказал Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента в среду.

"Для того чтобы иметь позицию госоргана, должны быть другие обстоятельства. Должны соответствующие запросы быть направлены, и это должно быть в компетенции этого госоргана", - добавил министр.

Ранее BBC News сообщил о том, что недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как "необоснованное богатство", является собственностью дочери и внука Назарбаева - спикера сената республики Дариги Назарбаева и ее сына Нурали Алиева.

"Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен", - говорится в сообщении британской телерадиокорпорации.

Что это за дома и кто в них живет, журналисты узнали из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и Transparency International. Судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников, отмечается в сообщении.

По данным BBC News, владельцы оспаривают в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за $100 млн.

Казахстан Нурсултан Назарбаев Дарига Назарбаева Нурали Алиев

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