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Суд Шри-Ланки постановил арестовать зоолога Игнатенко, обвиняемого в сборе жуков

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Суд Шри-Ланки постановил арестовать зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, несмотря на его госпитализацию из-за проблем с желудком. Об этом сообщил "Интерфаксу вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд принял решение о том, чтобы поместить Александра под арест, несмотря на то, что он заявлял о своем плохом самочувствии, более того, было три местных предпринимателя, которые согласились на освобождение Игнатенко из-под ареста под поручительство, однако суд по неизвестным причинам постановил заключить его под стражу", - сказал Мельников.

Он отметил, что сам Игнатенко заявлял о своем плохом самочувствии из-за желудочного кровотечения и температуры, в зал суда пришлось вызвать автомобиль скорой помощи и в данный момент решается вопрос о его госпитализации. В этой связи Мельников направил сообщение консулу РФ на Шри-Ланке с просьбой принять меры для помощи ростовскому зоологу.

По словам Мельникова, россияне не признают свою вину. Все виды флоры и фауны, якобы найденные в их номере отеля сотрудниками правоохранительных органов Шри-Ланки являются распространенными, а мертвые насекомые, обнаруженные у Игнатенко, были собраны вне природных заповедников. Несмотря на это, сторона обвинения считает, что фрукты, которые можно было купить у местных торговцев, россияне собрали незаконным образом.

В свою очередь адвокат Игнатенко Георгий Сухов заявил "Интерфаксу", что решение об аресте так и не было принято, зоолог продолжает проходить лечение в одной из местных больниц.

"В больнице находится на лечении. Под стражу его не заключили, было некоторое недопонимание и недоразумение по документам, сейчас он находится на лечении, на свободе. Решение об аресте все же не приняли, в понедельник будут исправлены документы. Произошло некоторое недоразумение с поручителями", - сказал Сухов.

Ранее сообщалось, что суд Шри-Ланки изменил меру пресечения в отношении двух россиян, ранее арестованных по делу ростовского зоолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков на территории этой страны. Артема Рябова и Николая Килафяна отпустили из-под ареста под поручительство местных предпринимателей, которые активно сотрудничают с Россией.

В Шри-Ланке проходят судебные заседания по делу зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, у которого обнаружили нескольких мертвых жуков. Он попал в тюрьму за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Позже стало известно о госпитализации Игнатенко из-за язвы пищевода.

Как писал Игнатенко у себя на странице в фейсбуке в мае, его отпустили под залог из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом в Шри-Ланке. По его словам, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Позже его адвокат Георгий Сухов сообщил, что суд арестовал двух компаньонов Игнатенко, при этом ростовского зоолога госпитализировали из-за язвы пищевода. Как пояснил Сухов, трое россиян обвинялись в уничтожении 277 жуков. При этом, по словам Игнатенко, они не занимались ловлей и умерщвлением жуков, а подбирали вдоль дороги погибших особей, сбитых автомобилистами, фотографировали и описывали их.

Шри-Ланка Александр Игнатенко

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