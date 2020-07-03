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Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142 над Атлантикой

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два истребителя Typhoon ("Тайфун") дежурных сил Великобритании в пятницу вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения "дальних российских военных самолетов", которые совершали полет в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии, сообщили Королевские ВВС.

Однако они не успели совершить "перехват". По сообщению британских военных, "российские самолеты легли на обратный курс до захода в район полетной информации Соединенного Королевства к северу от Шотландии, и в результате "перехват" осуществлять не потребовалось".

Для обеспечения длительности полетов британских истребителей их сопровождал самолет-заправщик Voyager ("Вояджер"), поднявшийся с авиабазы Брайз Нортон в Англии.

Северный флот ВМФ России сообщил, что в пятницу три самолета противолодочной авиации Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-восточной Атлантики. "Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью семь тысяч километров", - сказано в сообщении.

"На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии", - говорилось сообщении штаба СФ, поступившем в "Интерфакс".

Истребительно-авиационное прикрытие полета самолетов Ту-142 Северного флота обеспечивали самолеты МиГ-31 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации, сказано в сообщении.

"Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также отработали вопросы летной подготовки в дальней морской зоне. На обратном маршруте полета экипажи противолодочных самолетов Северного флота выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС России", - отмечалось в пресс-релизе.

Великобритания ВКС РФ Ту-142

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