Британские СМИ заметили корабли-разведчики ВМФ РФ вблизи Шотландии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Два разведывательных корабля класса "Вишня" Военно-морского флота России в настоящее время выполняют задачи вблизи северо-восточного побережья Шотландии в районе залива Мори-Ферт, сообщили британские СМИ, ссылаясь на спутниковые данные.

По сведениям сайта Hi Sutton, российские военные корабли находятся в международных водах примерно в 23 милях (37 км) от шотландских берегов и в 34 милях (54,7 км) от авиабазы Лоссимут, где находятся патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon и истребители Typhoon дежурных сил ПВО, используемые, в том числе, для "перехвата" российских бомбардировщиков во время их полетов вблизи Великобритании.

Согласно открытым данным, корабли класса "Вишня" (также известен как класс "Меридиан") предназначены для сбора разведывательной информации с помощью обширного набора датчиков. Данные могут передаваться командованию в реальном режиме времени по спутниковой связи. Корабли также вооружены двумя системами ближнего боя АК-630 и пусковыми установками зенитных ракет.

По данным СМИ, вместе с разведывательными кораблями в районе находится танкер "Сергей Осипов".

В октябре британские СМИ также фиксировали нахождение в заливе Мори-Ферт большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Североморск".

В пресс-службе Северного флота РФ тогда сообщили, что БПК "Североморск" и большой морской танкер "Сергей Осипов" зашли в нейтральные воды залива Мори-Ферт из-за штормовой погоды в Северной Атлантике.

"Во время стоянки на якоре военные моряки также отработали учение по противоподводно-диверсионной обороне", - отмечалось в сообщении флота. Кроме того, в заливе Мори-Ферт "Североморск" пополнил запасы пресной воды и топлива от танкера "Сергей Осипов".

В конце минувшей недели БПК "Североморск", завершив трехмесячный поход, вернулся в главную базу Северного флота.